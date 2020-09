Italia, Donnarumma: “Bravi a non disunirci, ora riscatto contro l’Olanda” (Di venerdì 4 settembre 2020) Pari per l'Italia nella prima gara dopo il lockdown. Gli azzurri ripartono in Nations League con un 1-1 contro la Bosnia. Un risultato ottenuto anche grazie alle parate di Gianluigi Donnarumma.LE PAROLE DI DonnarummaIl portiere azzurro si mostra soddisfatto del risultato ai microfoni Rai: "Dopo tanto tempo la prima partita è sempre complicata, abbiamo provato sempre a giocare la palla. Siamo stati bravi a non disunirci dopo il gol subito, adesso proveremo a riscattarci nella prossima importante gara. Dzeko? Devi stare sempre attento, al minimo spazio che gli concedi ti punisce. Non è facile giocare senza pubblico, speriamo torni presto il pubblico sugli spalti. Dobbiamo andare avanti, c'è grande entusiasmo perché volevamo stare insieme e vincere". Italia, ... Leggi su itasportpress

sportface2016 : #ItaliaBosnia: le dichiarazioni di #Donnarumma nel post-match - gab72boa : RT @MilanPress_it: ???Le parole di Donnarumma dopo il match tra Italia e Bosnia ???????? - Alemilanista86 : RT @diavolodiunacm: L'Italia ha 2 fenomeni (Zaniolo e Donnarumma) ed uno che lo può diventare (Tonali). Per il resto c'è una mediocrità imb… - IleniaRagozzino : RT @diavolodiunacm: L'Italia ha 2 fenomeni (Zaniolo e Donnarumma) ed uno che lo può diventare (Tonali). Per il resto c'è una mediocrità imb… - ItaSportPress : Italia, Donnarumma: 'Bravi a non disunirci, ora riscatto contro l'Olanda' - -