Alvaro Vitali, chi è e cosa fa la moglie Stefania: “22 anni d’amore…” (Di venerdì 4 settembre 2020) Alvaro Vitali rappresenta un capitolo fondamentale per la storia della comicità italiana. Che piaccia o meno, questo resta un dato di fatto. Ma avete mai visto sua moglie? Si chiama Stefania Corona ed è di un’artista dotata di grande talento, nonché una donna di sorprendente fascino e bellezza. La loro storia è iniziata nel 1997, quando entrambi erano reduci di matrimoni falliti. Oggi sono ancora insieme e la loro sintonia resta sempre la stessa. Poco prima d’incontrare Stefania Corona, Alvaro Vitali era depresso per via della fine del suo matrimonio con la madre di suo figlio Ennio (che oggi è diventato un avvocato) e per la sua drammatica situazione economica. Anche l’attuale consorte aveva uno o più ... Leggi su tuttivip

GigiEinaudi : @giodiamanti @you_trend @AlessioVernetti I titoli chi li ha scritti Alvaro Vitali? - russ_alexx : RT @cimbolano: Claudio #Borghi parla come Enrico #Beruschi ma è più comico di Alvaro #Vitali. Un valido rimedio allo stress quotidiano. htt… - lovelyanimehd : FILM ITA COMPLETO PIERINO COLPISCE ANCORA di alvaro vitali - CorsampAlive : @4everAnnina Che è proprio un termine ridicolo. Anche desueto ... lo usavano nei film di Alvaro Vitali ?? - cimbolano : Claudio #Borghi parla come Enrico #Beruschi ma è più comico di Alvaro #Vitali. Un valido rimedio allo stress quotid… -

Ultime Notizie dalla rete : Alvaro Vitali Gloria Guida «Infermiera di notte» fa girare la testa al dentista Lino Banfi La Gazzetta del Mezzogiorno Ancona, tutti gli eventi in programma da oggi a mercoledì prossimo 2 settembre

proiezione film “ROMA” di Federico Fellini. Con Alvaro Vitali,Fiona Florence.Italia, 1972. Nel mese di agosto la Pinacoteca di Ancona apre le sue porte di sabato sera alle ore 21.00 con visite guidate ...

Una liceale piccante sul set di Corato: era la bellissima Gloria Guida

BARI - Una pellicola leggera. Bisognava ridere con semplicità. Nella seconda metà degli anni Settanta nasce una serie di film che vedono una «liceale» spesso al centro della trama. «La liceale seduce ...

proiezione film “ROMA” di Federico Fellini. Con Alvaro Vitali,Fiona Florence.Italia, 1972. Nel mese di agosto la Pinacoteca di Ancona apre le sue porte di sabato sera alle ore 21.00 con visite guidate ...BARI - Una pellicola leggera. Bisognava ridere con semplicità. Nella seconda metà degli anni Settanta nasce una serie di film che vedono una «liceale» spesso al centro della trama. «La liceale seduce ...