Tragedia alle porte di Roma: cade in un pozzo e muore (Di giovedì 3 settembre 2020) E’ stato recuperato questa mattina a San Cesareo il corpo senza vita di un uomo di 55 anni che era caduto in un pozzo. Il triste ritrovamento è avvenuto poco prima delle 8 in via Carzolese n° 29, la salma della vittima è stata recuperata a 10 metri di profondità ed in seguito affidata all’Autorità Giidiziaria per le indagini. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Palestrina (24 A), il nucleo Saf ed i sommozzatori. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Gettato in un'aiuola di un condominio a Roccapiemonte in provincia di Salerno. E' quanto accaduto a un neonato trovato poi morto avvolto in un lenzuolo aveva. Due persone, marito e moglie, sono state ...

Tragedia a Rende: giovane operaio muore mentre montava un condizionatore

Potrebbe trattarsi di un incidente sul lavoro quello avvenuto stamani, attorno alle 8.30, sulla centralissima via Marconi a Quattromiglia di Rende. Un giovane operaio, 40enne, è precipitato da un’impa ...

