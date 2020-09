Partita del Cuore 2020 – diretta Rai 1 – Giocatori (Di giovedì 3 settembre 2020) La Partita del Cuore 2020 sta per iniziare: questa sera, 3 settembre, Rai 1 trasmetterà in diretta uno degli eventi più attesi dell’anno. Sia per quanto riguarda il mondo calcistico sia per il settore dello spettacolo. Alla guida troveremo il sempreverde Carlo Conti, uno dei presentatori più gettonati del network italiano. Per assistere alla diretta streaming della Partita del Cuore 2020, sarà sufficiente accedere al portale di Raiplay ed effettuare la registrazione in forma gratuita. I telespettatori possono registrarsi sia con i propri dati sia con gli account social previsti dalla piattaforma. Partita del Cuore 2020 – I Giocatori La Nazionale ... Leggi su giornal

Vivo_Azzurro : ?? ??#Chiellini in #esclusiva: 'La maglia azzurra regala sensazioni uniche' ??Il #Capitano azzurro parla a… - AzzurreFIGC : #Nazionale ???? Qualificazioni europee, #Empoli ospiterà il 27 ottobre la sfida con la Danimarca ?? L'articolo:… - RaiRadio2 : Quella prima edizione della Partita del Cuore, #FabrizioFrizzi e @LbarbarossaLuca se la ricordavano bene...… - pageforzajuve : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? ?? La sintesi della conferenza stampa del CT Roberto #Mancini e di Alessandro #Florenzi alla vigilia della p… - SimoDeMeuron : Cerimonia partita con un cazziatone pazzesco del prete sulle mascherine. Senti zio, già la situazione è lunga, eddai npó. -