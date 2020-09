Partire per gli Stati Uniti ai tempi della pandemia si può? (Di giovedì 3 settembre 2020) Se la pandemia ha posto un veto momentaneo sugli spostamenti e viaggiare in piena libertà verso gli USA, uno dei paesi più colpiti dal coronavirus, è cosa alquanto complessa, niente ci vieta di guardare avanti con ottimismo e programmare subito la nostra prossima vacanza. Ad oggi infatti non è possibile recarsi negli Stati Uniti: la valutazione sulla possibilità di ingresso avviene sulla base dei paesi in cui ci si è recati nel periodo a ridosso del viaggio (per la precisione nei 14 giorni precedenti alla partenza) e l’Italia purtroppo rientra in uno di quelli per i quali è escluso il lasciapassare. A questo proposito, in attesa di tornare a muoverci in totale sicurezza e tranquillità, giochiamo d’anticipo e muniamoci fin d’ora di tutti i passepartout per varcare ... Leggi su ilcorrieredellacitta

elenabonetti : È una scelta che ci incoraggia ancor più a crescere da protagonisti nel percorso europeo di investimento nelle nuov… - ItaliaViva : .@elenabonetti: 'Si deve partire dall'assegno universale per i figli, se vogliamo abbassare le tasse al ceto medio' - mazzettee : RT @Fil_Biafora: #Schick è in quarantena dopo la positività di un membro dello staff della nazionale. L'attaccante aveva ricevuto l'ok dall… - CorriereCitta : Partire per gli Stati Uniti ai tempi della pandemia si può? - pptoopptoopp : RT @davidemancino1: Negli ultimi giorni è uscito il nuovo aggiornamento annuale dei risultati dei neo-laureati italiani nel mercato del lav… -

Ultime Notizie dalla rete : Partire per Anche il Montesport è pronto a partire per la nuova annata LA NAZIONE Livorno, fumata grigia per il passaggio della società: Navarra, ex Frosinone, l’uomo forte del gruppo

ma qui non sono arrivate per il momento conferme. Confermate invece tutte quelle che erano state le anticipazioni di ieri. Nel Livorno entreranno anche Sergio Borgo che farà parte dell’area ...

Randagismo a Ragusa, tentata aggressione ciclista: necessaria una soluzione

Ragusa - “La tentata aggressione da parte dei randagi che si aggirano per le strade ragusane denunciata da un ciclista con una lettera aperta diffusa alla stampa in cui si racconta la disavventura ver ...

ma qui non sono arrivate per il momento conferme. Confermate invece tutte quelle che erano state le anticipazioni di ieri. Nel Livorno entreranno anche Sergio Borgo che farà parte dell’area ...Ragusa - “La tentata aggressione da parte dei randagi che si aggirano per le strade ragusane denunciata da un ciclista con una lettera aperta diffusa alla stampa in cui si racconta la disavventura ver ...