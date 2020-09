Marchisio in Rai, commenterà la Nazionale di Mancini (Di giovedì 3 settembre 2020) Quella che venerdì 4 settembre tornerà in campo, a Firenze, diretta su Rai Uno dalle 20.35, dopo la lunghissima sosta forzata, sarà una Nazionale all’insegna delle novità, sia in campo, con la maglia azzurra rinnovata nello stile, ispirata al Rinascimento, sia, dal punto di vista televisivo. A commentare le prestazioni degli uomini di Roberto Mancini … L'articolo Marchisio in Rai, commenterà la Nazionale di Mancini è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

