Cremonese, dal Sassuolo l'arrivo di Pinato (Di giovedì 3 settembre 2020) CREMONA - Nuovo innesto a centrocampo per la Cremonese , che ha annunciato sul suo sito ufficiale l'acquisto del centrocampista Marco Pinato . Il classe 1995, nell'ultima stagione al Pisa , 27 ... Leggi su corrieredellosport

laprovinciacr : Cremonese, arriva il centrocampista Pinato dal Sassuolo - sportli26181512 : Cremonese, dal Sassuolo l'arrivo di Pinato: Ufficiale l'acquisto in prestito con diritto di riscatto (e controrisca… - bornjuventino : RT @AffariDiCalcio: ?? TMW- #Cremonese, in arrivo Emanuele #Valeri dal #Cesena - FiloBarige993 : RT @AffariDiCalcio: ???? UFFICIALE: #Cremonese, preso Marco #Pinato. Arriva in prestito dal #Sassuolo. Nella scorsa stagione ha indossato i… - AffariDiCalcio : ???? UFFICIALE: #Cremonese, preso Marco #Pinato. Arriva in prestito dal #Sassuolo. Nella scorsa stagione ha indossat… -

Ultime Notizie dalla rete : Cremonese dal Cremonese, dal Sassuolo l'arrivo di Pinato Corriere dello Sport Pinato-Cremonese, è ufficiale: arriva in prestito dal Sassuolo

CREMONA - La Cremonese ha annunciato sul suo sito ufficiale un nuovo acquisto. Ecco il centrocampista Marco Pinato, classe 1995, che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Pisa (27 presenze e 2 ...

Cremonese, dal Sassuolo l'arrivo di Pinato

CREMONA - Nuovo innesto a centrocampo per la Cremonese, che ha annunciato sul suo sito ufficiale l'acquisto del centrocampista Marco Pinato. Il classe 1995, nell'ultima stagione al Pisa (27 presenze e ...

CREMONA - La Cremonese ha annunciato sul suo sito ufficiale un nuovo acquisto. Ecco il centrocampista Marco Pinato, classe 1995, che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Pisa (27 presenze e 2 ...CREMONA - Nuovo innesto a centrocampo per la Cremonese, che ha annunciato sul suo sito ufficiale l'acquisto del centrocampista Marco Pinato. Il classe 1995, nell'ultima stagione al Pisa (27 presenze e ...