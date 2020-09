AIC, Calcagno unico candidato per la successione di Tommasi (Di giovedì 3 settembre 2020) Dopo la rinuncia di Marco Tardelli rimane solo Umberto Calcagno come candidato alla presidenza dell’AIC Marco Tardelli sarà il responsabile del nuovo centro tecnico della Federcalcio che sorgerà a Roma al Salario Sport Village e quindi ha rinunciato alla presidenza dell’AIC (Associazione italiana calciatori). Come sottolinea il Corriere della Sera per la successione di Damiano Tommasi al momento dunque l’unico candidato resta l’attuale vicepresidente Umberto Calcagno. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 AIC, Calcagno: “Dovremo convivere tutta la stagione con il virus, servo… - CalcioNapoli24 : - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcagno (Aic), ripartiamo tutti più preparati Vicepresidente Assocalciatori a radio Kiss Kiss su ripresa - laziopress : - ansacalciosport : Calcagno (Aic), ripartiamo tutti più preparati. Vicepresidente Assocalciatori a radio Kiss Kiss su ripresa | #ANSA -