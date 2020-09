Lo stadio aperto del Lipsia mette (un po’) in crisi il federalismo tedesco (Di mercoledì 2 settembre 2020) I tifosi possono tornare allo stadio sì o no? Alla domanda aveva risposto il governo tedesco, dicendo esplicitamente “no”. Ma la Germania è uno stato federale, e la Sassonia ha deciso di scavalcarlo sfruttando un cavillo: poiché il divieto nazionale vale a meno che non sia possibile effettuare un efficace tracciamento e il rispetto scrupoloso delle norme igieniche, il Lipsia ha chiesto e ottenuto la semi-apertura dello stadio già per l’esordio in campionato contro il Mainz, il prossimo 20 settembre. Ha siglato un accordo specifico con il dipartimento della salute pubblica della città che permetterà un’affluenza di circa 8.500 persone. Ed è diventato un caso politico, sottolineato dalla Faz. “La semplice domanda se i tifosi ... Leggi su ilnapolista

