Flavio Montrucchio riparte con “Primo Appuntamento” record di spettatori (Di mercoledì 2 settembre 2020) Flavio Montrucchio RIAPRE LA STAGIONE DIDISCOVERY E riparte IN PRIME TIME SU REAL TIME CON CINQUE INEDITE PUNTATE DI ‘PRIMO APPUNTAMENTO’ IN ATTESA DELLA 5^ STAGIONE, ATTUALMENTE IN REGISTRAZIONE, IN ONDA A GENNAIO 2021. riparteNZA COL BOTTO PER Montrucchio: ‘PRIMO APPUNTAMENTO’ TOTALIZZA OLTRE I 760.000 spettatori E QUASI IL 4% DI SHARE. record ASSOLUTO DALLA PRIMA STAGIONE AD OGGI! LAVORI IN CORSO PER IL PROSSIMO AUTUNNO:TRE PRIME TIME PER IL VOLTO MASCHILE DI PUNTA DEL GRUPPO; DUE SPIN-OFF DI ‘BAKE OFF ITALIA’ IN ONDA DA DICEMBRE 2020 E LA NUOVA EDIZIONE DI ‘PRIMO APPUNTAMENTO’ DA GENNAIO 2021 ALTA L’ATTENZIONE ANCHE SUI SOCIAL NETWORK, Montrucchio E L’HASHTAG UFFICIALE ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Flavio Montrucchio riparte con “Primo Appuntamento” record di spettatori - Antonel99993808 : @realtimetvit @chefcarrara Damiano si, ma benedetta parodi non la sopporta più nessuno. Non era meglio Katia folles… - alellorini : RT @lucadondi94: Quando ti senti figo, ricordati di Flavio Montrucchio. #PrimoAppuntamento - marco84674081 : RT @IostoconTarabas: #PrimoAppuntamento Comunque tutti noi meritiamo, un Flavio Montrucchio che ci tiri su nei momenti di sconforto con le… - dirrtyslave : ho girato su realtime e hanno inquadrato Flavio Montrucchio che solo coi suoi occhi (il torso nudo pure ha aiutato)… -