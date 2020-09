Coronavirus: fra il partito del lockdown e quello del ‘riaprire tutto’, c’è una terza via meno rozza e più efficace (Di mercoledì 2 settembre 2020) Diceva Charles Darwin: “Le specie che sopravvivono non sono quelle più forti o più intelligenti, ma quelle che si adattano al cambiamento”. Questa massima si adatta bene al Covid-19: chi, come il Brasile o gli Stati Uniti, non vuole cambiare le proprie abitudini paga un prezzo altissimo. In Italia, la sottovalutazione iniziale ha causato almeno 13.000 vittime in più del necessario. Il lockdown di marzo-aprile – a quel punto inevitabile – ha pesato non solo sull’economia, ma anche sulla nostra salute mentale, lasciando dietro di sé una profonda insofferenza verso distanziamenti, chiusure, divieti, e altre misure di contenimento del Covid-19. “Non è pensabile il protrarsi di una situazione emergenziale che rischia di erodere i rapporti interpersonali, la vita sociale ed economica e ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ciclismo: Imola conquista i Mondiali 2020, a fine mese le gare iridate nell'autodromo

Ciclismo, ufficiale: i Mondiali 2020 si terranno a Imola

