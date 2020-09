Apple e Google hanno semplificato il sistema per tracciare le esposizioni al coronavirus (Di mercoledì 2 settembre 2020) I governi non dovranno sviluppare applicazioni come Immuni per farlo, e potranno fare affidamento direttamente su iOS e Android Leggi su ilpost

Ultime Notizie dalla rete : Apple Google Apple e Google hanno semplificato il sistema per tracciare le esposizioni al coronavirus Il Post Fortnite: Epic Games stava preparando la guerra ad Apple da tempo, secondo un leaker

Probabilmente Epic Games aveva preparato da tempo la guerra ad Apple: a svelarlo sarebbe stato proprio un leaker, grazie al torneo Coppa FreeFortnite. Nel mese di agosto 2020 è cominciata la ben nota ...

Apple ufficializza importanti novità per il tracciamento dei contatti COVID-19

Apple e Google hanno annunciato che gli stati che non hanno ancora un’app ufficiale possono utilizzare il nuovo sistema di tracciamento contatti COVID-19 integrato in iOS 13.7 senza l’ausilio di alcun ...

