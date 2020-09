Virman Cusenza alla corte di Fremantle, dirigerà la sezione Documentari (Di martedì 1 settembre 2020) Virman Cusenza firma un accordo di collaborazione con Fremantle, uno dei principali creatori, produttori e distributori di contenuti televisivi al mondo. L’ex direttore di Mattino e Messaggero farà da consulente per il comparto Documentari del gruppo, settore in grande espansione su cui Fremantle sta investendo in tutti i suoi territori. L'articolo Virman Cusenza alla corte di Fremantle, dirigerà la sezione Documentari proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

