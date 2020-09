Scuola, niente mascherine al banco se c’è un metro distanza (Di martedì 1 settembre 2020) A Scuola niente mascherine ai banchi se c'è un metro di distanza: lo ha ribadito il Comitato tecnico scientifico, specificando che questo vale per la Scuola primaria, mentre per la Scuola secondaria è possibile se c'è anche un'altra condizione ovvero "in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria". "L`apertura delle scuole è una esigenza primaria del Paese, ma lo è altrettanto la sicurezza e la continuità delle attività. Pertanto, accanto alle esigenze didattiche e formative, è necessario prendere in considerazione il principio di precauzione, la protezione dei lavoratori, la efficacia, la sostenibilità e la accettabilità delle misure ... Leggi su ilfogliettone

NicolaPorro : Per il Corsera a #scuola niente #mascherine, per Repubblica invece bisogna indossarle. #tamponi sulla Roma-Milano?… - SkyTG24 : Coronavirus, il Cts: 'Niente mascherine a scuola se c'è distanza di almeno un metro' - SkyTG24 : Scuola, governo-Regioni: niente intesa. No netto dei governatori alle mascherine in classe -