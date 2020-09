Scuola, al via i corsi di recupero: primo test per gli istituti dopo il lockdown (Di martedì 1 settembre 2020) primo grande test del post-lockdown per la Scuola che oggi riprende con l'inizio dei corsi di recupero. Tra banchi singoli che cominciano ad arrivare, sanificazioni e mascherine, gli istituti di tutta Italia aprono i battenti per la prima volta dopo sei mesi. Ma non tutti i corsi, almeno in questa fase, saranno in presenza degli studenti. Alcune scuole, infatti, terranno le lezioni di recupero a distanza, così come avvenuto durante il lockdown. È stato sciolto intanto il nodo dei trasporti: la conferenza unificata ha dato il via libera al nuovo piano che prevede l'aumento della capienza massima dei mezzi all'80%, aumentando i posti a sedere, e una maggiore riduzione di quelli in piedi ... Leggi su tg24.sky

Per qualcuno la scuola ricomincia oggi coi corsi di recupero, che adesso si chiamano Pai (Piani di apprendimento individualizzato). Un primo test che già svela come sarà la ripresa del 14 settembre, g ...

Riapertura scuole, parla la preside di frontiera: "Senza istruzione perdiamo i ragazzi" Eugenia Carfora è la preside dell'istituto Morano di Caivano, alle porte di Napoli. La scuola si trova all'inter ...

