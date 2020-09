Juve e Inter: come è andata davvero per Tonali. Il segreto e le mosse di Maldini: i retroscena dell'affare (Di martedì 1 settembre 2020) I retroscena dell'affare Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia corteggiato da Inter e Juve finirà al Milan Leggi su 90min

GoalItalia : Conte lo aspetta all'Inter ? Vidal 'chiama' la Juve ?? - forumJuventus : [CM] Higuain in trattativa avanzata con l'inter Miami, ma serve l'intesa con la Juve ?? - Sport_Mediaset : #Milan, è #Chiesa il sogno di #Maldini e #Pioli. L'attaccante viola è pronto a lasciare Firenze: #Juve e #Inter lo… - gigipoletti : L articolo inizia con' la #juve non molla la presa sui giovani italiani...' ????????Ma se non ne hanno beccato uno anzi… - _beingaunicorn_ : Quindi ricapitolando: - La Juve non sa se prendere Suarez o Dzeko. Dipende da Chiello se ha perdonato Suarez per i… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Inter Juve-Inter, duello di mercato per il centrocampista del Psg Virgilio Sport Mercato: il padre di Messi a Barcellona, City o Psg per Koulibaly

ROMA - Giorni decisivi per il futuro a Barcellona di Lionel Messi che ieri non si è presentato al primo allenamento dell'era Koeman. Il padre della Pulce, Jorge, sbarcherà oggi in Catalogna dove tra d ...

Braccio di ferro Messi: ci credono anche Inter e Juve

Continua il braccio di ferro tra Barcellona e Messi e le pretendenti possono iniziare a sognare. Oltre al City sognano Inter, Juve e PSG. Le ultime indiscrezioni arrivano dalla Catalogna dove il sito ...

ROMA - Giorni decisivi per il futuro a Barcellona di Lionel Messi che ieri non si è presentato al primo allenamento dell'era Koeman. Il padre della Pulce, Jorge, sbarcherà oggi in Catalogna dove tra d ...Continua il braccio di ferro tra Barcellona e Messi e le pretendenti possono iniziare a sognare. Oltre al City sognano Inter, Juve e PSG. Le ultime indiscrezioni arrivano dalla Catalogna dove il sito ...