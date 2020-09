Calciomercato Inter – Ancora pressing per Kantè – Perisic vicino al riscatto – Kolarov sta per arrivare (Di martedì 1 settembre 2020) Il Calciomercato Inter sta vivendo giornate intense perchè va recuperato il tempo perso durante il periodo che ha preceduto l’incontro tra Zhang e Conte. pressing sempre più serrato per Kantè, con Kolarov in arrivo e Perisic pronto ad essere riscattato dal Bayern Monaco. pressing per Kantè Ancora forte L’Inter resta sempre in pressing per il francese del Chelsea N’Golo Kantè per il quale però servono 50 milioni. Soldi che possono arrivare da alcune cessioni come quella di Brozovic, che pur giurando fedeltà ai colori nerazzurri potrebbe essere sacrificato per arrivare al calciatore francese. Vidal: intesa trovata, Conte lo vuole ... Leggi su giornal

Gazzetta_it : #Vidal-#Inter, l'accordo c'è: biennale con opzione da 6 milioni netti. Ma prima deve svincolarsi col #Barcellona… - DiMarzio : #Brazao all'Oviedo: ufficiale la partenza dall'#Inter - DiMarzio : #Calciomercato | Incontro #Cagliari-#Inter per #Nainggolan: le utlime - MutoPost : RT @dimarzxio: Ricevuta ora da @inter la proposta di riscatto dai rapitori per la salma trafugata di #Kolarov. Al lavoro gli stessi interme… - sportli26181512 : Inter: Kumbulla non è un affare sfumato, le ultime: Secondo Il Corriere dello Sport,... -