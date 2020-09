Beautiful anticipazioni oggi 1 settembre 2020: caos in famiglia (Di martedì 1 settembre 2020) Nel prossimo episodio di Beautiful che andrà in onda su Canale 5, ci sarà di nuovo al centro della scena la decisione di Hope di sposare Thomas. Le due famiglie hanno avuto reazioni molto diverse alla notizia, scopriamo quali. L’ormai prossimo matrimonio tra Hope e Thomas mette a soqquadro i Forrester e i Logan. Da quanto emerge dalle anticipazioni infatti, mentre Steffy e Ridge gioiscono per la coppiaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

