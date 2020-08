Ritrovati 39 bambini scomparsi: alcuni di loro erano vittima di traffico sessuale e abusi (Di lunedì 31 agosto 2020) Trentanove minori scomparsi sono stati Ritrovati e portati in salvo nell'ambito di una importante operazione condotta in Georgia, negli Stati Uniti, dove ha operato l'Unità bambini scomparsi dello US ... Leggi su today

Orrore negli Usa, ritrovati 39 bambini scomparsi: rapiti e usati come schiavi sessuali

Operazione Not Forgotten: liberati 39 bambini in Georgia schiavizzati per fini sessuali. I bambini che hanno tutti tra i 3 e i 17 anni, sono stati identificati come vittime di traffico sessuale. Sono ...

