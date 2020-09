"Negli smartphone cinesi low cost si può annidare un malware" (Di lunedì 31 agosto 2020) Lo rivela un rapporto di Secure-D che denuncia l'esistenza di programmi malevoli in alcuni modelli di cellulari a basso costo prodotti in Cina. I marchi citati, però, respingono tutte le accuse Leggi su repubblica

GizChinait : #HUAWEI: crisi negli smartphone, OPPO ne vuole approfittare - ematum : - 10Babi10 : RT @LieraMarco: Walmart negli USA lancia Walmart+ per fare concorrenza ad Amazon Prime: per $98/anno instant delivery gratis su 130mila art… - Andreacocco87 : RT @LieraMarco: Walmart negli USA lancia Walmart+ per fare concorrenza ad Amazon Prime: per $98/anno instant delivery gratis su 130mila art… - clarissa_gmai : RT @LieraMarco: Walmart negli USA lancia Walmart+ per fare concorrenza ad Amazon Prime: per $98/anno instant delivery gratis su 130mila art… -

Ultime Notizie dalla rete : Negli smartphone "Negli smartphone cinesi low cost si può annidare un malware" La Repubblica Intel Tiger Lake: le nuove CPU a 10 nanometri per i notebook sottili

Intel ha annunciato quest'oggi i processori Core di undicesima generazione, noti con il nome in codice di Tiger Lake. Costruiti con tecnologia produttiva a 10 nanometri, questi processori sono specifi ...

Gadget hi tech, smartphone e tecnologia per la casa. Ecco cosa presenteranno a Ifa 2020

L'emergenza sanitaria ha stravolto il programma della fiera dell'elettronica di Berlino, anche se le novità non mancano. Ecco, in anteprima, cosa verrà annunciato nei prossimi giorni - PRIMA PUNTATA ...

Intel ha annunciato quest'oggi i processori Core di undicesima generazione, noti con il nome in codice di Tiger Lake. Costruiti con tecnologia produttiva a 10 nanometri, questi processori sono specifi ...L'emergenza sanitaria ha stravolto il programma della fiera dell'elettronica di Berlino, anche se le novità non mancano. Ecco, in anteprima, cosa verrà annunciato nei prossimi giorni - PRIMA PUNTATA ...