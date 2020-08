Elisabetta Gregoraci, prima concorrente ufficiale del GF Vip 5 (Di lunedì 31 agosto 2020) Elisabetta Gregoraci è la prima concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 5 che partirà lunedì 14 settembre, in prima serata su canale 5. Elisabetta Gregoraci è la prima concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 5 che prenderà il via lunedì 14 settembre, in prima serata su canale 5. L’ex moglie di Flavio Briatore è la … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

