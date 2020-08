Venezia77: Gaza mon amour, uno sguardo sulla vita del paese, a Orizzonti (Di domenica 30 agosto 2020) Gaza mon amour con questo film i registi Tarzan Nasser, Arab Nasser cercano di offrire uno sguardo sulla vita quotidiana di questa piccola striscia di terra chiamata Gaza. Venezia 77 : Tutti i film in programma Trama (Gaza mon amour) Gaza, oggi. Il pescatore Issa, sessant’anni, è segretamente innamorato di Siham, una donna che lavora come sarta al mercato. Determinato a farle la sua proposta di matrimonio, rinviene nella rete da pesca un’antica statua di Apollo e decide di nasconderla a casa sua. Quando Hamas scopre l’esistenza di questo misterioso tesoro, per Issa iniziano i problemi… Riuscirà nel suo intento di dichiarare il proprio amore a Siham? (Gaza mon ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

