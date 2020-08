Incendi: sindaco Piana Albanesi, 'operazioni ostacolate dal forte vento' (Di domenica 30 agosto 2020) Palermo, 30 ago. (Adnkronos) - "Le operazioni di spegnimento sono ostacolate dal forte vento. Siamo sul posto con tutte le forze dell'ordine impegnate nelle azioni di spegnimento. Massima allerta, purtroppo i piromani con azioni delinquenziali e coordinate sono sempre in azione". Lo dice il sindaco di Piana degli Albanesi, Rosario Petta che da ieri sera segue da vicino le operazioni di spegnimento dell'Incendio che sta devastando ettari di verde. Leggi su iltempo

TV7Benevento : Incendi: ex sindaco Altofonte, 'questi delinquenti hanno assassinato un paese'... - AnsaSicilia : Incendi: sindaco del Palermitano su Fb, uscite da casa. Scendete a valle,cenere incandescente può causare roghi in… - sindaco_roma : Roma brucia !!! Dall’Aurelio a Pomezia, quattro incendi intorno alla città. Colonne di fumo sul Gra . Traffico in… - GiorgioAntonel1 : RT @ZuccalaAdriano: #Pomezia Incendi nel quadrante a sud di Roma, insieme all’amico e collega Mario Savarese, Sindaco di Ardea, abbiamo chi… - Akinato72444362 : RT @ZuccalaAdriano: #Pomezia Incendi nel quadrante a sud di Roma, insieme all’amico e collega Mario Savarese, Sindaco di Ardea, abbiamo chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendi sindaco

Le fiamme sono entrate in paese ad Altofonte: il fronte del fuoco, lungo oltre due chilometri, ha avvolto le prime abitazioni nella parte più alta del comune a dieci chilometri da Palermo. Più della m ...Due ore di lavoro e un esercito di vigili del fuoco per spengere le fiamme che ieri pomeriggio hanno distrutto il Garden Ghiomelli di via Firenze. Complice il forte vengo di scirocco, le fiamme in poc ...