Agostino Miozzo, coordinatore CTS: “Eventi sportivi col pubblico non sono una nostra priorità” (Di domenica 30 agosto 2020) Il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Agostino Miozzo ha parlato in un’intervista a Il Mattino della possibile riapertura degli stadi e degli impianti sportivi, spiegando come in realtà non sia assolutamente una priorità allo stato attuale. Una doccia fredda per milioni di appassionati: “Nulla contro lo sport, ma la scuola viene prima. Ripeto: gli eventi sportivi con il pubblico negli stadi non sono una priorità”. Leggi su sportface

