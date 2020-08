Lucifer 3 su Italia1 in coppia con Deception, la nuova programmazione dal 29 agosto (Di sabato 29 agosto 2020) Continua l'appuntamento con le repliche di Lucifer 3 su Italia1, che a partire dal 29 agosto sarà in coppia con Deception. La terza stagione della serie con Tom Ellis resta alla sua fascia oraria pomeridiana, con due episodi dalle 14:35. A seguire, alle 16:20, la rete Mediaset lascia spazio a Deception, sfortunata serie targata ABC cancellata dopo una sola stagione.Si parte con l’episodio 3×03 di Lucifer, intitolato Il signore e la signora Mazikeen Smith, e di cui vi riportiamo la sinossi seguita dal promo:Dopo aver parlato con Lucifer e Linda, Maze capisce di dover trovare qualcosa di più nella sua vita, perciò decide di recarsi in Canada per un caso particolare. Chloe, tuttavia, teme che Maze si sia fatta ingannare da ... Leggi su optimagazine

