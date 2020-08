La Regina Elisabetta svela la sua passione: “Lo fa ogni Natale” (Di sabato 29 agosto 2020) Non è l’albero di Natale e neanche qualsiasi altro tipo di addobbo natalizio ad aver reso sornione lo sguardo della Regina. Un vecchio aneddoto racconterebbe un incontro particolare, se non addirittura molto atteso da Sua Maestà. Era il 2016 e la Regina Elisabetta incontrò casualmente l’attore e doppiatore britannico, Brian Blessed. Una delle sue interpretazioni più note è stata quella di Vultano, una parte molto importante nel film ‘Flash Gordon’. Ora vi chiederete cosa ci sia mai di così profondamente emozionante nella Regina, vedendo Brian Blessed dinnanzi ai suoi occhi. Ebbene, si direbbe che Sua Maestà sia una nerd “quasi insopportabile” e che ami guardare ogni anno lo stesso film. Durante le feste natalizie ... Leggi su velvetgossip

