Giffoni 50 | il film francese Man Up premiato dai Generator +13

Il film francese Man Up è stato scelto come miglior film di Giffoni 50 dai Generator +13; Premiate anche Laura Moscardin e Isabella Salvetti. A Giffoni 50 i Generator +13 hanno premiato i temi contro gli stereotipi e i pregiudizi: miglior film è il francese Man Up di Benjamin Parent, premi anche le registe Laura Moscardin e Isabella Salvetti. Dopo 6 giorni di proiezioni, dibattiti con registi e attori, applausi in sala, emozioni, confronti e commozione, Giffoni50 ha i suoi titoli vincitori scelti dai Generator + 13 (riservata ai ragazzi dai 13 ai 15 anni). Storie che hanno spinto i giurati di Giffoni in presenza e tutti gli hub italiani e internazionali a ...

