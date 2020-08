Esplosione a Roma est: ladri in fuga con il denaro del bancomat (Di sabato 29 agosto 2020) Una forte Esplosione avvertita nitidamente dai residenti del quartiere. ladri all'opera a Roma est dove nel corso della notte ignoti hanno fatto saltare il dispositivo Atm della banca di Giardini di ... Leggi su romatoday

paolorm2012 : Esplosione a Roma est: ladri in fuga con il denaro del bancomat - 79_Alessio : RT @romatoday: roma Esplosione a Roma est: ladri in fuga con il denaro del bancomat - romatoday : roma Esplosione a Roma est: ladri in fuga con il denaro del bancomat - AriannaAmbrosi0 : RT @RepubblicaTv: Motoscafo esplode nel porto di Ponza, donna scaraventata in mare: il video delle telecamere di sicurezza: Il 26 agosto un… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Motoscafo esplode nel porto di Ponza, donna scaraventata in mare: il video delle telecamere di sicurezza: Il 26 agosto un… -

Ultime Notizie dalla rete : Esplosione Roma Esplosione a Roma est: ladri in fuga con il denaro del bancomat RomaToday Fanno esplodere il Bancomat della Banca Popolare Pugliese di Fasano.Indagano i Carabinieri

Esplosione di un bancomat, a Fasano. È accaduto la scorsa notte nel centro città. Si tratta della filiale della Banca Popolare Pugliese in via Roma. I malviventi avrebbero inserito il gas nel dispense ...

Assalto con il gas, il bancomat esplode, ma il colpo fallisce. Caccia ai banditi

FASANO - Banditi sfortunati o maldestri quelli che, qualche minuto dopo le 4 di questa mattina, hanno fatto saltare il bancomat installato all’esterno della filiale della Banca Popolare Pugliese in vi ...

Esplosione di un bancomat, a Fasano. È accaduto la scorsa notte nel centro città. Si tratta della filiale della Banca Popolare Pugliese in via Roma. I malviventi avrebbero inserito il gas nel dispense ...FASANO - Banditi sfortunati o maldestri quelli che, qualche minuto dopo le 4 di questa mattina, hanno fatto saltare il bancomat installato all’esterno della filiale della Banca Popolare Pugliese in vi ...