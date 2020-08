Community Shield, l’Arsenal batte il Liverpool ai rigori (Di sabato 29 agosto 2020) I Gunners hanno conquistato ai rigori il Community Shield Il primo trofeo della nuova stagione inglese lo mette in bacheca l’Arsenal. I Gunners hanno infatti trionfato nella finale del Community Shield contro il Liverpool. I tempi regolamentari si erano chiusi sull’1-1 con Aubameyang che aveva aperto le marcature e dedicato il gol all’attore scomparso nella notte Chadwick Boseman. Il pareggio dei Reds è arrivato nella ripresa con Minamino. Ai calci di rigore l’ha spuntata l’Arsenal, praticamente infallibile dal dischetto con 5 gol su 5. Per il Liverpool deciso l’errore di Brewster che ha calciato sulla traversa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Il Community Shield, primo titolo dell'anno in Inghilterra, va all'Arsenal. I Gunners hanno la meglio sul Liverpool vincitore della Premier League, che cade ai rigori dopo l'1-1 dei tempi regolamentar ...Va all'Arsenal, in campo con l'apprezzatissima terza maglia in omaggio ai marmi di Highbury, il sedicesimo Community Shield: vittoria dei Gunners ai calci di rigore sul Liverpool campione d'Inghilterr ...