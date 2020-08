Ancelotti fa spesa a Napoli e si prende Allan: le cifre dell’affare (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Allan all’Everton per 25 milioni più 3 bonus. L’interesse del club inglese per il centrocampista brasiliano dura ormai da tempo, Ancelotti insiste per riaverlo dopo l’esperienza al Napoli. L’Everton, come riporta Gianluca Di Marzio, avrebbe battuto la concorrenza di Psg, Borussia ed Atletico Madrid e adesso resterebbero pochi dettagli da limare ma gli ostacoli maggiori sono superati. Le due società sarebbero dunque vicine a chiudere la trattativa per la cessione del numero 5 azzurro. Dopo Callejon sta per lasciare Napoli un altra colonna portante dell’era De Laurentiis. L'articolo Ancelotti fa spesa a Napoli e si prende ... Leggi su anteprima24

James Rodriguez sta per trasferirsi in Premier League. E' molto forte il pressing dell'Everton, che spinto da Carlo Ancelotti è pronto a spendere una cifra vicina ai 31 milioni di euro per avere il na ...

Il centrale serbo vicino al rinnovo fino al 2025: incomprensioni con Gattuso ed offerte dalla Premier stanno inducendo a cambiare lo scenario Prestazioni in crescendo, un feeling mai così forte con l ...

