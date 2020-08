No Tav, fuochi di artificio e lacrimogeni al cantiere (Di venerdì 28 agosto 2020) Notte di tensione in Valle di Susa tra No Tav e forze dell’ordine. Intorno all’una, infatti, gli attivisti hanno raggiunto le recinzioni del cantiere della Torino-Lione per una consueta battitura alle reti durante la quale sono stati anche esplosi dei petardi e dei fuochi di artificio. All’azione dei militanti gli agenti a protezione del cantiere hanno risposto con gli idranti e con il lancio di lacrimogeni per allontanare i dimostranti che annunciano la loro intenzione di non fermarsi: “L’estate di lotta continua, avanti No Tav!” scrivono sui social. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta

