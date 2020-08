Leo Messi vuole spiegare tutto (Di venerdì 28 agosto 2020) Jorge, padre del calciatore, avrebbe confidato al direttore sportivo del PSG Leonardo che suo figlio andrà al City Leggi su media.tio.ch

federicocasotti : Quindi, in poco più di un mese il Manchester City passerebbe da dover scontare due anni di squalifica in Champions… - Sport_Mediaset : #Inter-#Messi, l'articolo 17 della Fifa e sponsor per sorpassare il #ManchesterCity. #Suning lavora a fari spenti e… - V_Entella : Leo sappiamo che in tante ti tentano, ma solo noi possiamo offrirti anche la maglia albiceleste! ???? Se vuoi farci… - guille932 : RT @aleixgisbert: Leo Messi. 2 min - 1% ?? - Jademarrrr : RT @aleixgisbert: Leo Messi. 2 min - 1% ?? -