Flavio Briatore parla dal San Raffaele: “Al Billionaire? Colpa dei clienti che stavano ammassati. Io sto bene, non ho nulla di speciale” (Di venerdì 28 agosto 2020) “Al Billionaire abbiamo sempre rispettato le regole, facendo entrare il giusto numero di persone. Ma vedendo come andavano le serate non bastava contingentare gli ingressi e predicare il distanziamento: non ci può fare nulla nessuno se fai entrare 100 persone in mille metri quadri e loro stanno tutte appiccicate“. Eccolo, Flavio Briatore. In un’intervista con La Stampa, il manager parla dall’ospedale San Raffaele, dove è ricoverato e lo fa a cominciare dalle sue condizioni di salute: “Sono ricoverato in una stanza da solo. Non prendo ossigeno e tanto meno sono intubato. Mi sento bene. Non ho nulla di speciale. La temperatura è a posto, respiro bene e sono pure riuscito a lavorare. Anche ... Leggi su ilfattoquotidiano

