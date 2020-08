È arrivato il maltempo Grandinate nelle valli (Di venerdì 28 agosto 2020) Il maltempo atteso nel pomeriggio del 28 agosto è arrivato. Grandine e pioggia, a cominciare dai centri delle valli. Leggi su ecodibergamo

Una violenta fase di maltempo sul Nord Italia (domenica anche al Centro) è in arrivo da domani e per tutto il weekend, con rischio elevato di forti temporali, nubifragi, ma anche grandinate. Questo in ...

Nel tardo pomeriggio di venerdì il maltempo atteso sulla nostra provincia ha iniziato a farsi vedere, con grandine e pioggia a cominciare dalle valli. La foto qui sopra è stata scattata Colere, in Val ...

