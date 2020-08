US Open 2020 – Sorteggiato il tabellone femminile: Kerber sulla strada di Pliskova, esordio insidioso per Giorgi (Di giovedì 27 agosto 2020) Sorteggiato nella serata odierna il tabellone degli US Open femminili. Il primo Slam post Covid-19 vede Karolina Pliskova in qualità di testadi serie numero 1, vista l’assenza di Ashleigh Barty. La tennista ceca affronterà Kalinina all’esordio, mentre potrebbe ritrovarsi Kerber e Martic nei turni successivi, non proprio due clienti semplicissime per una tennista che ha spesso fallito nei momenti decisivi. Nella parte alta del tabellone presente anche Naomi osaka che esordirà contro Misaki Doi e potrebbe ritrovarsi Coco Gauff al terzo turno. Nella parte bassa un quadrilatero a stelle e strisce niente male: Serena Williams (testa di serie n°3), Madison Keys (n°7), Sloane Stephens (n°26) e Sofia Kenin (n°2). ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Open 2020 L'Istituto per il Credito Sportivo partner del WPT Sardegna Open 2020 Formiche.net Salvini tace su Briatore e rilancia: "Ne ho le palle piene di clandestini, spacciatori e delinquenti''

Siamo alle solite, soprattutto dopo Briatore: "Ne ho le palle piene di clandestini, spacciatori e delinquenti!''. Lo ha detto Matteo Salvini durante un comizio ad Albano Laziale trasmesso in diretta F ...

Lo sport americano si ferma dopo l'ennesimo caso di violenza e razzismo

La protesta per il caso Jacob Blake ferma il basket americano: L’Nba ha rinviato le tre partite di playoff in programma ieri sera dopo che i Milwaukee Bucks avevano fatto sapere di non voler disputare ...

