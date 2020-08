Salvini a Benevento senza mascherina. Il sindaco: "Sarà multato insieme ai suoi sostenitori" (Di giovedì 27 agosto 2020) La posizione del leader della Lega Matteo Salvini su mascherine e distanziamento sociale è ben nota e giorno dopo giorno, mentre la campagna elettorale si intensifica, i suoi profili social si arricchiscono delle centinaia di selfie scattati coi suoi sostenitori, rigorosamente senza mascherine.La giornata di ieri non ha fatto eccezione. Salvini, giunto a Benevento per il suo solito show contro il governo, la sinistra e i migranti, non ha perso occasione per avvicinarsi ai suoi sostenitori senza rispettare le norme che tutti i cittadini italiani, ormai da mesi con poche eccezioni, stanno rispettando. E il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, non ci sta e annuncia ... Leggi su blogo

