L’amaro “amarcord” di Massimo Fini: «Così il partigiano Pertini mi fece licenziare» (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Sandro Pertini che non t’aspetti. Il “presidente partigiano” venerato dagli antifascisti “senza se” e “senza ma” che vien fuori come uno di quei gerarchetti di paese tutto fez e abuso di potere. A dipingerlo più o meno così è Massimo Fini, giornalista scomodo e con la penna sempre intinta nel curaro. Scrive sul “Fatto Quotidiano” diretto da Marco Travaglio, ma guai a incasellarlo in partiti, gruppi o cordate. È “contro” per vocazione. Ma torniamo a Pertini. Richiesto da un lettore di dare un giudizio su di lui, Fini carica la memoria per riportarla ad un episodio del giugno del 1985. Era il periodo in cui il giornalista collaborava alla Domenica del Corriere allora diretto da Pierluigi ... Leggi su secoloditalia

