Correlazione tra terremoti e anidride carbonica nelle falde, i risultati di uno studio (Di venerdì 28 agosto 2020) Uno studio ha rivelato una Correlazione tra terremoti e anidride carbonica nelle falde. ROMA – Uno studio ha rivelato una Correlazione tra terremoti e anidride carbonica. “Per la prima volta – ha precisato Giovanni Chiodini, ricercatore dell’Ingv, riportato da La Repubblica – è stata condotta un’analisi geochimici e geofisici raccolti dal 2009 al 2018. Gli esiti di questa ricerca hanno evidenziato una corrispondenza tra le emissioni di CO2 profonda e la sismicità mostrando come, in periodi di elevata attività sismica, si registrino picchi nel flusso di anidride carbonica profonda che man mano ... Leggi su newsmondo

