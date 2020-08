Test d’ammissione all’università, ‘Pisa accoglie il talento’ in sicurezza (Di mercoledì 26 agosto 2020) ROMA – ‘Pisa accoglie il talento‘ e’ il programma di benvenuto alle studentesse e agli studenti che affrontano, in presenza e nella massima sicurezza, le prove scritte e orali del concorso di ammissione alla Scuola Superiore Sant’Anna e alla Scuola Normale Superiore. ‘Pisa accoglie il talento’ e’ promosso in collaborazione con l’Universita’ di Pisa e ha ricevuto il sostegno di fondazioni culturali, realta’ imprenditoriali e turistiche della citta’. L’obiettivo e’ accogliere gli studenti di alto merito che, dall’ultima settimana di agosto, per l’esattezza da mercoledi’ 26, dopo aver affrontato la selezione online tramite il test TOLC organizzato dal consorzio Cisia, sono impegnati nella prova di selezione in presenza per la Scuola Superiore Sant’Anna, valorizzando cosi’ questo primo momento di incontro con la citta’. Grazie a ‘Pisa accoglie il talento’ e’ possibile evidenziare le capacita’ di offerta del sistema universitario pisano e mostrare tutte le opportunita’ che Pisa puo’ offrire, durante il percorso di studio. Le candidate e i candidati all’ammissione alla Scuola Normale Superiore svolgono come di consueto le prove orali a Pisa, in presenza.QUANDO E DOVE SI SVOLGERANNO LE PROVE SCRITTE Leggi su dire

