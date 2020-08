PlayStation Plus: annunciati i giochi 'gratis' per PS4 di settembre (Di mercoledì 26 agosto 2020) Siamo alla fine di agosto e come ogni mese, Sony in questo periodo annuncia i giochi in arrivo su PlayStation Plus. A settembre per tutti gli abbonati saranno disponibili due giochi, vediamo quali sono.PUBG: PlayerUnknown's BattlegroundsLanciatevi col paracadute in un pericoloso campo di battaglia armato solo di arguzia, saccheggiate attrezzature e superate in astuzia i vostri nemici in una feroce battle royale. Partite da zero per diventare un soldato infallibile e mettete alla prova il vostro valore contro un massimo di 99 giocatori in diverse mappe di gioco uniche. Avete solo una vita. Solo un tentativo a partita. Seminate distruzione in solitaria o unitevi a una squadra di un massimo di quattro giocatori per aumentare le probabilità di sopravvivenza...e di vittoria.Leggi altro... Leggi su eurogamer

