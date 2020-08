Notizie del giorno – Paura per un calciatore, Conte resta all’Inter, Messi via dal Barcellona (Di mercoledì 26 agosto 2020) Notizie del giorno – Momenti di Paura durante Ajax-Herta Berlino, amichevole disputata oggi. Il difensore Daley Blind ha accusato un malore e si è accasciato portandosi una mano al petto. L’olandese si è ripreso ed è riuscito a lasciare il campo sulle proprie gambe. Già negli scorsi mesi Blind aveva avuto problemi cardiaci ed era rimasto fermo per qualche tempo (IL VIDEO DELL’EPISODIO) Dopo 3 ore di incontro tra Antonio Conte e il presidente Zhang con la presenza dei dirigenti dell’Inter Marotta, Ausilio e Antonello, è arrivata la decisione: il tecnico resta alla guida dei nerazzurri. Di seguito la nota pubblicata sul sito ufficiale nerazzurro. “L’incontro di oggi tra il Club e Antonio Conte ... Leggi su calcioweb.eu

Agenzia_Ansa : Al via la sperimentazione sull'uomo del vaccino anti-Covid interamente italiano allo Spallanzani di Roma. Inoculata… - Agenzia_Ansa : Arrestata la ex direttrice del carcere di Reggio Calabria, è accusata di concorso esterno in associazione mafiosa… - insopportabile : Ogni giorno notizie di contagi per essere stati presenti anche per poco tempo ma senza precauzioni in assembramenti… - faicislromagna : RT @CislNazionale: #Fisco, #tasse. Giusto semplificare il sistema, ma al paese serve una riforma equa: #IgnazioGanga commenta l’intervista… - Italia_Notizie : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Agosto: Quelli che il Covid non esisteva. Flavio Briatore finora attaccava i… -

Ultime Notizie dalla rete : Notizie del L'ora della verità dell'Inter e le ultime di mercato: le notizie del giorno La Gazzetta dello Sport Selvaggia Lucarelli dopo la notizia del ricovero di Briatore: «Speriamo che guarisca presto»

E’ di qualche ora la notizia che Flavio Briatore è stato ricoverato, in condizioni serie, al San Raffaele per il Covid. Flavio Briatore, che fino a qualche giorno fa non aveva perso occasione per scag ...

Camisasca sui temi “scomodi”: “Dal Papa l’invito a parlare”

un buon numero di fedeli mi scrive: “Perché voi vescovi parlate così poco, intervenite così raramente sulle questioni che turbano la nostra coscienza, sulla deriva anti-umanistica che in tema di abort ...

E’ di qualche ora la notizia che Flavio Briatore è stato ricoverato, in condizioni serie, al San Raffaele per il Covid. Flavio Briatore, che fino a qualche giorno fa non aveva perso occasione per scag ...un buon numero di fedeli mi scrive: “Perché voi vescovi parlate così poco, intervenite così raramente sulle questioni che turbano la nostra coscienza, sulla deriva anti-umanistica che in tema di abort ...