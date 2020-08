MotoGp, Simoncelli contro la FIM: “Falsano i risultati delle gare” (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Non so quale aggettivo o parola sia preferibile per definire i tre personaggi che decidono la sorte di queste, ormai pedine e non più piloti, nelle loro mani. Chi deve vincere o perdere. Chi gioire e chi piangere”. Così Paolo Simoncelli, commenta il Gran Premio di Stiria scagliandosi contro la Direzione di Gara orchestrata da Freddie Spencer, in particolar modo per la sconfitta di Jorge Martin che ha perso il podio per essere transitato sulla zona verde nelle fasi finali di gara, mentre in MotoGp, invece, Pol Espargarò non è stato sanzionato per lo stesso motivo e ha preservato il podio. “Queste persone forti delle loro divise, mascherano incompetenza con supponenza e superficialità e talvolta prendono decisioni inopportune e assurde, falsando così i ... Leggi su sportface

