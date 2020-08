I congedi straordinari e lo smart working per i genitori (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ci saranno ancora congedi straordinari e smart working per i genitori costretti a rimanere a casa con i figli in caso di quarantena della classe o sospetto contagio da Coronavirus. Il Messaggero spiega che la ministra della famiglia Elena Bonetti sta lavorando alla riproposizione dei provvedimenti in vigore durante la fase più dura del lockdown: Insomma la priorità è mettere i genitori nelle condizioni di poter rimanere a casa con i figli minori di 14 anni se necessario. Ma serve una rete di salvataggio per questi genitori: il ricorso allo smart working in forma semplificata è stato esteso solo fino al 15 ottobre, mentre il diritto allo smart working per i lavoratori ... Leggi su nextquotidiano

