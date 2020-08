Deltaplano precipitato in Calabria: morti moglie e marito (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il drammatico incidente del Deltaplano precipitato in Calabria, provincia di Cosenza: morti moglie e marito di Vercelli. Un dramma si è consumato stamattina a Cassano allo Jonio, in provincia di Cosenza: due persone sono morte carbonizzate a bordo di un Deltaplano a motore. Il piccolo velivolo è precipitato in contrada Murata, nel territorio comunale. Leggi … Leggi su viagginews

Ultime Notizie dalla rete : Deltaplano precipitato Calabria, precipita un deltaplano a motore. Morte carbonizzate le due persone a bordo Il Fatto Quotidiano Calabria, precipita un deltaplano a motore. Morte carbonizzate le due persone a bordo

Cassano: deltaplano a motore perde quota e si schianta al suolo, due morti

CASSANO ALLO IONIO – Un deltaplano a motore con due persone a bordo, è precipitato nel territorio di Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza. Le due persone, che si trovavano a bordo, due sessante ...

