Come sta Flavio Briatore: condizioni di salute aggiornate al 26 agosto (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sul ricovero di Flavio Briatore all’ospedale San Raffaele di Milano è giallo: ieri l’Espresso aveva riferito di un ricovero a Milano per Covid-19. L’imprenditore, lo scorso 19 agosto in una diretta, aveva dichiarato di avere avuto la febbre pochi giorni prima, definendola però solo un raffreddore. Lunedì 24 agosto il ricovero al San Raffaele e la mattina dopo l’uscita della notizia che il ricovero era avvenuto per Covid. Subito si è ingrossata la polemica, visto che Briatore aveva polemizzato con il sindaco di Arzachena per la chiusura del suo Billionaire a Porto Cervo, ormai diventato un focolaio con oltre 60 casi positivi. In serata, su La7, Daniela Santanché ha affermato che l’amico Briatore era stato ricoverato per ... Leggi su termometropolitico

