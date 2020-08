Salvini contro «i clandestini» nel giorno di Jerry Masslo (Di martedì 25 agosto 2020) «Mi piacerebbe che questo splendido litorale e Castel Volturno non fossero noti per l’immigrazione clandestina, lo spaccio di droga e la prostituzione. Non puoi andare a portare margherite a chi scippa, spaccia e stupra»: sono le parole di Matteo Salvini, che ieri ha scelto il casertano per fare propaganda elettorale. Proprio nel giorno in cui si ricorda, con una cerimonia nel cimitero della vicina Villa Literno, l’omicidio di Jerry Masslo: il ragazzo che fuggiva dal Sudafrica dell’Apartheid ma a cui … Continua L'articolo Salvini contro «i clandestini» nel giorno di Jerry Masslo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

