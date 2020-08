Juventus, Pirlo: “Voglio un calcio propositivo. Su Dybala…” (Di martedì 25 agosto 2020) Prima esperienza in panchina e tanta voglia di fare bene. Andrea Pirlo nel giro di pochi giorni si è trovato sulla panchina dell'ultima squadra italiana con la quale ha giocato e vinto. L'ex centrocampista arriva dopo un anno complicato con Sarri e cercherà di dare alla Juventus il bel gioco mai visto quest'anno.LE PAROLE DI Pirlocaption id="attachment 1012125" align="alignnone" width="300" Pirlo (Twitter Juventus)/captionQueste le sue prime parole in conferenza stampa: "Voglio portare un po' di entusiasmo, quel che è mancato nell'ultimo periodo. Voglio proporre un calcio propositivo, con padronanza del gioco come ho detto ieri ai ragazzi. A loro ho detto due cose: la prima è che bisogna sempre avere il pallone, la seconda è che va ... Leggi su itasportpress

