Giulia De Lellis e Damante: “E’ stato un errore tornare insieme” (Di martedì 25 agosto 2020) Secondo il settimanale Chi, Andrea Damante avrebbe definito un errore il ritorno di fiamma con la storica fidanzata Giulia De Lellis. Non c’è pace per la storia d’amore nata tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. I due hanno confermato che purtroppo non stanno trascorrendo un periodo facile per quanto riguarda la loro vita sentimentale, … L'articolo Giulia De Lellis e Damante: “E’ stato un errore tornare insieme” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

CheDonnait : Secondo il settimanale Chi, #AndreaDamante avrebbe definito un errore il ritorno di fiamma con #GiuliaDeLellis… - blogtivvu : “Poca alchimia”, Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno chiuso perché non andavano più d’accordo?? ? Ti raccontiam… - blogtivvu : 'Poca alchimia', Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno chiuso la loro storia perché non andavano più d'accordo?… - giusy98_juvee : Raga a breve pure Giulia De Lellis 2.0 (Irene) positiva al covid. - zazoomblog : Giulia De Lellis e la stoccata ad Andrea Damante: Donne che amano troppo - #Giulia #Lellis #stoccata #Andrea -