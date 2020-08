Elisabetta Gregoraci al GFVip 5 (Di martedì 25 agosto 2020) A poco più di due settimane dall’inizio della nuova edizione, abbiamo la conferma della presenza di . “Sarà una gita di classe con i compagni delle superiori, un’avventura da affrontare con lo spirito di un’adolescente. E’ un momento della mia vita in cui ho deciso di concedermi un po’ d’evasione“. Elisabetta Gregoraci nella casa del Grande Fratello Elisabetta Gregoraci sarà quindi una concorrente ufficiale della nuova edizione del reality condotto ancora una volta da Alfonso Signorini. “E’ da tanti anni che mi corteggiano per questo genere di programmi, forse una decina, e ho sempre detto di no. Quest’anno ho accettato principalmente per un motivo, che è Alfonso Signorini. Il suo Gf Vip non è solo un ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

