Anche Vidal appoggia Messi: “Una tigre messa all’angolo combatte” (Di martedì 25 agosto 2020) Arturo Vidal, oltre a farlo in campo, ringhia Anche sui social. Il cileno ha postato uno scatto abbinato ad una frase che ha tutto il sapore dolce di una vicinanza espressa nei confronti di Lionel Messi, come già fatto in precedenza da Puyol.IL POST DI Vidalcaption id="attachment 882529" align="alignnone" width="1024" Vidal (getty images)/captionembedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/kingarturo23/status/1298322682358964224?s=20" Anche Vidal appoggia Messi: “Una tigre messa all’angolo combatte” ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

Messi lascia il Barcellona: decisione definitiva dell’argentino

Dopo l’epurazione effettuata da Ronald Koeman al Barcellona, con l’esclusione di nomi importanti come Luis Suarez e Arturo Vidal, i blaugrana perderanno anche Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino ha ...

Dopo l'epurazione effettuata da Ronald Koeman al Barcellona, con l'esclusione di nomi importanti come Luis Suarez e Arturo Vidal, i blaugrana perderanno anche Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino ha ...